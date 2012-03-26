Троицкий: "Никакого Билана я не знаю"
26 марта 2012, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сын популярного журналиста, музыкального критика Артемия Троицкого в 9 лет стал героем книги "Детский лепет". Иван рассказал в интервью о своих родителях, детских увлечениях и заветных мечтах.
— А ты вообще можешь рассердиться на кого-нибудь?
— Если меня дразнят, могу. Еще я могу рассердиться, если маму обижают...
— А мама — кто?
— Мама была художником, пока сестренка не родилась. Теперь ей некогда рисовать.
— А папа?
— Музыкальный критик.
— А что он делает?
— Не знаю. Ну, наверное, критикует.
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