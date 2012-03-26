Сын популярного журналиста, музыкального критика Артемия Троицкого в 9 лет стал героем книги "Детский лепет". Иван рассказал в интервью о своих родителях, детских увлечениях и заветных мечтах.

— А ты вообще можешь рассердиться на кого-нибудь?

— Если меня дразнят, могу. Еще я могу рассердиться, если маму обижают...

— А мама — кто?

— Мама была художником, пока сестренка не родилась. Теперь ей некогда рисовать.

— А папа?

— Музыкальный критик.

— А что он делает?

— Не знаю. Ну, наверное, критикует.

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