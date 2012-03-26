«Секс в большом городе» возвращается на киноэкраны

В США начались съемки фильма «Дневники Кэрри» - приквела сериала «Секс в большом городе», в котором роль Кэрри Брэдшоу будет играть 18-летняя Анна София Робб. Что мы знаем о Кэрри Брэдшоу?

У нее кудрявые локоны, некоторые проблемы в отношениях с мужчинами, прекрасные подруги и постоянная нехватка обуви. Этот образ мы неизбежно связываем с актрисой Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей нью-йоркскую журналистку в шести сезонах сериала и двух кинофильмах.

Для нового сериала «Дневники Кэрри» на роль юной Брэдшоу была выбрана Анна София, которая сыграла в диснеевском фильме «Мост в Терабитию». Действие сериала будет проходить в школьные годы Кэрри 80-х годов, когда она была еще наивной девочкой в маленьком городе.

Этот приквел - путешествие в прошлое, еще до того, как она познакомилась со своими тремя любимыми подругами в Нью-Йорке. В новых сериях в центре внимания - только Кэрри.

Изначально Сара Джессика Паркер была не в восторге от продолжения сериала. Но постепенно изменила свое мнение и даже написала Анне Софии письмо в поддержку. «Она подбодрила меня, и это было очень здорово», - сообщила молодая актриса американскому журналу «Us Weekly».