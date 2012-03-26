Актриса Светлана Пермякова, представшая перед миллионами телезрителей в образе медсестры Любы в сериале "Интерны", скоро родит первенца, пишут Интернет-СМИ.





Во время одного из своих интервью Пермякова призналась в том, что долгое время никак не могла забеременеть.

Узнав о своем положении, актриса разумно решила сохранить ребенка. Светлана Пермякова не афиширует свою личную жизнь и кто является отцом ее ребенка, пока не известно.