Владимир Путин поздравил работников культуры

Председатель российского Правительства Владимир Путин в воскресенье поздравил работников и ветеранов учреждений культуры страны с их профессиональным праздником - Днем работника культуры.

В телеграмме премьера, в частности, говорится, что "сегодня мы чествуем талантливых, увлеченных, инициативных людей - настоящих энтузиастов и подвижников". "Всех, кто своей содержательной, востребованной работой утверждает великую ценность творческого труда, способствует укреплению в обществе непреходящих духовно-нравственных идеалов, вносит поистине уникальный вклад в воспитание молодого поколения", - написал Путин. "Кто посвятил свою жизнь бережному сохранению и приумножению нашего национального культурного наследия, популяризации его богатейших традиций", - говорится в тексте телеграммы.