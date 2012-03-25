Супруги Бэкхемы продают недвижимость в Европе

Супружеская чета Бэкхемов решила продать свою европейскую недвижимость и окончательно обосноваться в Лос-Анджелесе: на продажу выставлены особняки в Великобритании и во Франции.





По данным риелтеров, особняк Бекхэмов в Хартфордшире оценивается около 18 миллионов фунтов стерлингов, а дом во Франции - в 2.5 миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что уже несколько лет Виктория Бекхэм, приезжая в Лондон, частенько предпочитает останавливаться в отеле, а не ехать ещё 4 часа до своего особняка.