Оркестр Петербургской филармонии произвел фурор в Лондоне

Лондон, 25 марта. Бурными аплодисментами приветствовала лондонская публика выступление симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, состоявшееся накануе вечером в знаменитом «Барбикан-холле».



Концерт в британской столице открыл гастроли заслуженного творческого коллектива под управлением маэстро Юрия Темирканова в шести городах Туманного Альбиона, передает ИТАР-ТАСС.



Целиком заполненный зал на 2 тысячи мест с упоением внимал блестящему исполнению российскими музыкантами произведений выдающихся русских композиторов XX века Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В первом отделении при участии солиста Максима Венгерова прозвучал знаменитый Концерт №1 для скрипки с оркестром Прокофьева. Он был создан в 1916-1917 гг. в период, который считается одним из наиболее продуктивных в творчестве мастера. Премьера сочинения в трех частях прошла в 1923 году в Париже.



Публика в «Барбикане» отметила виртуозную игру Венгерова многочисленными «браво», и после того, как под несмолкающие овации скрипач вышел на поклон в очередной раз, он сольно исполнил Сарабанду Иоганна Себастьяна Баха.



Во второй части вечера оркестр представил аудитории легендарную «Ленинградскую» Симфонию №7 Шостаковича. Ее премьера в Москве состоялось практически день в день 70 лет назад - 29 марта 1942 года в Колонном зале столичного Дома Союзов. В блокадном Ленинграде она впервые прозвучала 9 августа 1942 года - в Филармонии, под управлением Карла Элиасберга.



Вдохновенное исполнение симфонии петербургским оркестром было встречено новой непрекращающейся волной оваций. На бис маэстро Темирканов подарил британским слушателям вариацию «Нимрод» Эдварда Элгара, известного английского композитора конца XIX - начала XX вв. Многие зрители аплодировали стоя, благодаря музыкантов по завершении программы.



Выступление симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии на сцене «Барбикана», отмечающего в этом году свое 30-летие, состоялось в рамках специальной серии под названием «Великие исполнители 2011-2012». Под ее эгидой на этой площадке проходят концерты ведущих исполнителей классической музыки из разных стран мира.



В последующие дни гастроли коллектива в Великобритании продолжатся в Бейзингстоке, Бирмингеме, Эдинбурге, Лидсе и завершатся 1 апреля в Манчестере. В концертных залах этих городов музыканты представят публике произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова и Шостаковича.