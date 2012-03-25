Эффект узнавания Олега Басилашвили

В культурной жизни Северной столицы намечается важное событие — выходит книга Олега Басилашвили «Неужели это я?! Господи…». Выдающийся актер сам представит свое произведение в петербургском Доме книги и в «Буквоеде» на Невском.



Популярность народного артиста СССР Олега Басилашвили с одной стороны огромна, а с другой — удивительна, потому что со временем не стала массовой, не опошлилась. Олег Валерианович служит своеобразным олицетворением петербургской интеллигентности. Он не мелькает на страницах желтой прессы, не пачкается денежными скандалами, не лезет во власть и не перед кем не пресмыкается. Он играет в театре, играет превосходно. А еще, как оказалось, пишет книги. Пишет мастерски, без занудства и самолюбования. Доказательство - «Неужели это я?! Господи…».



Что об этой книге можно сказать? Лучше прочитайте два маленьких отрывочка.



«Это я — вон там, в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, колитом, тендовагинитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за семьдесят — это вам не бык на палочке! Все! Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал, давно приехал, и яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили».



И вот еще один: «Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад! Живот втянуть! И — быстро, прямо, энергично… легко!! И — по-о шел! Па-а шол!

Иду! Боже, а женщины-то, женщины! Ни одной старухи! Молодые, жаждущие! Без детей, с детьми, с внуками! Все молодые, идут быстро, обгоняя меня…

Позади шепот:

— Он! Он! Я узнала!

— Да не-ет…

— На спор! Он!

Узнали. Узнали, черт бы их побрал!

Ну да, я ведь вчера играл «Калифорнийскую сюиту»!»