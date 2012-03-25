Директор музея Пушкина обиделась на Первый канал за непрофессионализм

В документальном фильме, показанном в субботу по Первому каналу и посвященном юбилею директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирины Антоновой, содержится много фактических ошибок, заявила в субботу сама Ирина Александровна Антонова.

"Там есть целый ряд абсолютно неправомерно включенных съемок, которые не соответствуют ни смыслу, ни духу этой передачи", - сказала И. Антонова в специальном заявлении, распространенном в Интернете.

Директор музея упрекнула Первый канал в том, что в нарушение договоренностей ей не показали предварительно этот фильм.

"Я приношу глубокие извинения за те, на мой взгляд, оскорбительные мотивы, которые имеются в этом фильме по отношению к моим дорогим друзьям", - сказала Ирина Антонова.

Фильм "Я давно иду по прямой", посвященный Антоновой, был показан утром в субботу в эфире Первого канала. 20 марта директор ГМИИ имени А.С.Пушкина Ирина Александровна Антонова отметила 90-летний юбилей.