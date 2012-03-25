Элтону Джону исполняется 65 лет (ВИДЕО)

Реджиналд Кеннет Дуайт родился в Англии 25 марта 1947 года. Еще будучи ребенком, он великолепно играл на пианино и в возрасте одиннадцати лет его пригласили учиться в Королевскую Музыкальную академию.

Но интерес к классической музыке быстро угас, он часами слушал рок и блюз-артистов, вскоре стал подрабатывать пианистом в маленьких клубах и писать собственные музыкальные произведения.



В середине 60-х он один из лучших исполнителей блюз–рока в Англии. А в 1967 году, начиная свою сольную карьеру, он берет новое имя - Элтон Джон.



Он обладатель пяти премий Грэмми, тридцати двух золотых и двадцати одного платиновых дисков, член Зала славы рок-н-ролла.



Всю прибыль от своих синглов музыкант направляет на благотворительную деятельность. Фонд Элтона Джона является одной из крупнейших в мире некоммерческих организаций по борьбе со СПИДом.



