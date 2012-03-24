В Австрии обнаружили неизвестную ранее фортепианную композицию Моцарта

В Зальцбурге обнаружена неизвестная фортепианная композиция Вольфганга Амадея Моцарта. Нотная тетрадь была найдена на чердаке одного из старинных домов в центре города, где композитор родился и вырос.



Надпись на обложке тетради "Собственность сеньора Джованни Вольфганга Моцарта", сделанная на итальянском языке (полное имя музыканта - Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart), принадлежит отцу композитора Леопольду Моцарту. К такому заключению пришли эксперты по почерку.

По мнению специалистов, обнаруженная композиция была сочинена В.А. Моцартом приблизительно в 1768г., то есть в возрасте 12 лет. Другие композиции в нотной тетради, скорее всего, принадлежат Л. Моцарту, также являвшемуся композитором, сообщает «РБК».

Как отметил австрийский пианист Флориан Бирсак, "данная музыкальная пьеса была, несомненно, написана Моцартом. Это ранняя работа, но уже в ней проявляется его музыкальный гений, который полностью раскрылся позднее".