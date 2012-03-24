«Театральная неотложка» 24 и 25 марта навестит маленьких пациентов Петербурга

«Веселые обходы» по палатам, концерты и спектакли, в которых примут участие известные писатели, артисты и композиторы, пройдут в десяти городских стационарах.



Поэты Андрей Усачев и Михаил Яснов вместе с художественным руководителем проекта Михаилом Мокиенко отправятся в Детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера. Артисты Евгений Тиличеев и Дмитрий Долинский совершат «веселые обходы» в детской больнице № 15 на улице Цимбалина, а Комик-трио «Питерские Бабы-Яги» порадуют своими шутками пациентов Института детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. «Театральная неотложка» побывает также в больнице № 2 Святой Марии Магдалины, НЦЭППР им. Г.А. Альбрехта, больнице им. К.А. Раухфуса, Онкологическом центре в Песочном и других. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре.



По традиции все юные зрители получат в подарок книги. На этот раз «Театральная неотложка» и Комитет по культуре приглашают принять участие в акции всех петербуржцев. Если вы хотите сделать подарок детям, которые сейчас лечатся в городских больницах, приносите новые книги в пункты интернет-магазина «Лабиринт», а «Театральная неотложка» доставит их маленьким пациентам.