17 музеев Петербурга примут школьников бесплатно

В дни весенних каникул с 24 марта по 1 апреля в Петербурге вновь пройдет масштабная культурная акция. Специально к школьным каникулам многие музеи города подготовили экспозиции, которые вызовут интерес не только у юных горожан, но и у их родителей, сообщает пресс-служба Комитета по культуре.



О детстве своих бабушек и дедушек ребята смогут узнать на выставке «Из жизни ленинградских школьников» в музее «Разночинный Петербург». На «Пионерской неделе» дети XXI века смогут услышать настоящую пионерскую спевку, научиться писать пером, выступить на поэтическом конкурсе, который проводила когда-то газета «Ленинские искры», и даже принять участие в конкурсе по сбору макулатуры. Те, кто захочет продолжить знакомство с бытом и нравами ленинградской детворы, могут отправиться в Музей печати. На выставке «Лукоморье. Мир советского детства» все желающие могут сыграть в фантики, попрыгать в классики и посмотреть старые диафильмы.



Увлекательные экспозиции, посвященные лающим и мяукающим братьям нашим меньшим, открылись сразу в двух городских музеях. Котоманов ждут в Петропавловской крепости. На выставке «Котомания» можно познакомиться с уникальной коллекцией старинных открыток со сценами из кошачьей жизни, экспозицией портретов всемирно знаменитых котов, а также котов известных петербуржцев. Юные любители мяукающих четвероногих смогут довязать кусочек шерстяного Длиннокота, претендующего на звание самого длинного Длиннокота в мире; вписать свою статью в «Кошачий словарь», нарисовать портрет своего домашнего питомца. Самые талантливые авторы получат специальные призы.



В Музей городской скульптуры на выставку «Собакам о собаках» можно прийти вместе со своими домашними питомцами: для верных и отважных Рексов и Шариков вход на выставку разрешен! Пришедших в Новый выставочный зал музея встретит деревянная стая собак Даниила Каминкера, «Добрая собака Гаврюша» Виктора Сивакова, скульптурная композиция задорных питерских дворняжек Владимира Маркова, художественная будка «Собака ушла и не вернется» Сергея Бородкина и много других арт-собак. В рамках выставки пройдут представления для детей, подготовленные театром «Визави».

Напомним, что во время зимних каникул музеи города бесплатно посетили около 125 тысяч школьников. Петербуржцам и гостям города акция понравилась, многие дети за время праздников смогли побывать в нескольких музеях.



Плата за дополнительные услуги по экскурсионному обслуживанию и посещению специализированных мероприятий сохраняется.