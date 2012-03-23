Прошлой весной не стало популярного артиста театра и кино, режиссера и писателя Михаила Козакова. Издательство "Зебра" совместно с газетой "Аргументы недели" представляют его книгу "Михаил Козаков. Встречи и расставания".



"Мастер художественного Слова" – это определение целиком и полностью относится к Михаилу Козакову – актеру, режиссеру и писателю. Он – Мастер, создавший целую плеяду образов: Гамлета и Лира, Дзержинского и Фауста, Дон Жуана и дядюшки Адуева. Мастер – поставивший культовый фильм "Покровские ворота" и тончайшую драму "Маскарад". Мастер – написавший ироничные и щемяще откровенные книги о времени и о себе.

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