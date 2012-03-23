Творческая Россия съезжается в Тихвин

XXI Российский конкурс детско-юношеского художественного творчества «Тихвинский Лель» стартует сегодня в городе Тихвин Ленинградской области, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе администрации Тихвинского района.



Учредителями конкурса являются Фонд поддержки творчества детей и молодежи «Атлант» (Москва), правительство Ленобласти и администрация Тихвинского района. И за годы своего существования конкурс стал одним из самых масштабных российских проектов по поддержке молодых дарований, открывая новые «звездочки» – солистов и сложившиеся коллективы – танцевального, музыкального и вокального искусства.



В этом году «Тихвинский Лель» примет более 800 участников со всей страны: Архангельска и Брянска, Красноярска и Москвы, Норильска, Пскова и Петербурга; Калининградской и Тверской, Костромской и Мурманской, Тульской и Нижегородской, Кировской и Ленинградской, Самарской и Калужской областей; республик Карелия и Карачаево-Черкесия.



За 20 лет существования конкурса организаторы до мельчайших деталей проработали все организационные вопросы: юным артистам и их наставникам созданы комфортные условия проживания в школах и общежитиях, особое внимание уделяется обеспечению безопасности – в этом активно помогают тихвинская полиция и частные охранные предприятия.



24 марта будет самым волнительным для конкурсантов днем – днем творческих испытаний. На трех сценических площадках – во Дворце культуры и районном Доме культуры, в детской школе искусств им.Н. Римского-Корсакова с 9 утра до 10 часов вечера в режиме нон-стоп будут идти конкурсные программы. Танцорам предстоит соревноваться в эстрадном, народном и классическом танце; музыканты покажут мастерство исполнения на народных струнных и клавишных инструментах, в академическом, народном и эстрадном вокале посоревнуются певцы.



Оценивать конкурсантов предстоит жюри по номинациям, в состав которого входят выдающиеся педагоги и артисты. На следующий день, 25 марта, члены жюри дадут мастер-классы наставникам и педагогам участников конкурса.



Слушателям мастер-классов традиционно будут вручены сертификаты Ленинградского областного учебно-методического центра культуры и искусства о пройденном в рамках конкурса «Тихвинский Лель» повышении квалификации.



В этот же день состоится награждение участников конкурса и гала-концерты лауреатов.



«Тихвинский Лель» не случайно проводится именно в марте – 18 марта отмечается день рождения великого композитора Николая Римского-Корсакова, родившегося в Тихвине в 1844 году.