Кинотеатр «Пушкинский» станет театром и вернет название «Россия»

В Москве кинотеатр «Пушкинский» в скором времени будет перепрофилирован в театр, который получит название «Россия». Новый театр «Россия» станет центром «московского Бродвея».

Театральная компания Stage Entertainment осуществила сделку с сетью кинотеатров «Каро фильм», являющейся владельцем кинотеатра, передает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в шоу-бизнесе.

Stage Entertainment специализируется на постановке мюзиклов которые до сих пор показывались в Московском международном дворце молодежи (ММДМ). Соответственно, бывший кинотеатр станет площадкой для проката мюзиклов. И вместе с находящимися неподалек театрами – «Ленкомом», Театром Пушкина, Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, МХТ имени Чехова – образует «театральный квартал».

Международная компания Stage Entertainment поставившая за 6 лет в России мюзиклы «Cats», «Mamma mia!», «Красавица и чудовище», «Zorro», основана в 1998 году, владеет более чем 20 театрами по всему миру.

Кинотеатр в центре Москвы был построен по проекту архитектора Шевердяева.

С момента основания в 1961 году до 1997 года, когда его реконструировали, он назывался «Россия». Зал рассчитан на 2056 зрителей.