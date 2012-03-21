Чулпан Хаматова и Мария Аронова стали народными артистками России

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении звания народного артиста России актрисам театра и кино Чулпан Хаматовой и Марии Ароновой, дрессировщикам Аскольду и Эдгару Запашным, писателю-сатирику и руководителю Московского театра миниатюр Михаилу Жванецкому и другим деятелям культуры.

Медведев также присвоил звание народного артиста солисту балета Большого театра Дмитрию Гуданову, балерине Большого театра Марии Аллаш, главному хормейстеру Большого театра Валерию Борисову, мультипликатору и режиссеру Эдуарду Назарову, музыкальному руководителю театра "Ленком" Сергею Рудницкому.

Также это почетное звание присваивается дрессировщику Тофику Ахундову, радиоведущему "Радио России" Виктору Татарскому и другим артистам и деятелям культуры и искусства.