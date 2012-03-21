В Италии скончался Тонино Гуэрра (ВИДЕО)

В Италии скончался классик кино, поэт, художник и сценарист Тонино Гуэрра. 16 марта ему исполнилось 92 года. Последнее время Гуэрра сильно болел, но выписался из больницы, чтобы презентовать свою биографию "Дом миндаля", написанную им в соавторстве с Ритой Джаннини.

Тонино Гуэрра написал сценарии к более чем 100 фильмам, многие из которых стали классикой. Гуэрра работал с Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Андреем Тарковским.

Андрей Тарковский работал с итальянским мастером над картиной "Ностальгия". Его называли единственным итальянским поэтом, дающим услышать шум падающих листьев. И сам Тонино Гуэрра – поэт, создатель киносценариев и картин, скульптур и фонтанов, музеев и книг – поэтично и так мудро, просто и правдиво уверял: "Музыка дождя – это лучший концерт в жизни", передает "Культура".

В Россию поэт приезжал много раз: давал мастер-классы, представлял свои картины – говорил, что он часто кладет вместе краски, слова – чтобы людям было веселее. Гуэрра почти выучил русский язык, стал почетным профессором ВГИКа, получил российский Орден Дружбы. И приехав в 75 году с Антониони на кинофестиваль, встретил женщину - Лору, которую полюбил. Он всегда говорил: "По жене я - русский".

"Я встречался с ним несколько раз, и это удивительный человек. Знаете, такое крепкое, настоящее, связующее звено между разными поколениями и разными цивилизациями — в таком бедном, неразвитом явлении культуры, как кино. Это по-настоящему большая потеря, потому что восполнять её некем, никто не пришёл ему на замену, никого он не подготовил — не успел", — делится режиссер Александр Сокуров, передает РИА Новости.

"Мы с женой только что вернулись из Италии. Ездили туда на день рождения Тонино. И понимали, что, по существу, едем проститься с ним. Мы привезли ему огромный куст ромашек. Лора поставила цветы рядом с ним, и он пытался дотянуться до них рукой", - рассказал режиссер-аниматор Андрей Хржановский.

"Так светло жил этот человек и так много сделал. Он был мудрейшим человеком, чрезвычайно легким и артистичным невероятно. Никогда не выступал в качестве нравоучителя, но всегда старался найти элемент игры и искусства, с которым он выходил к своим друзьям",- отметил Хржановский. По его мнению, в России должна быть проведена большая сводная выставка, на которой были бы показаны многочисленные рисунки Тонино Гуэрры.