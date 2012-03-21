Марина Влади представит в Екатеринбурге моноспектакль о Высоцком

Екатеринбург сегодня принимает Марину Влади. Вдова Владимира Высоцкого прибыла в Уральскую столицу этой ночью. Актрису и певицу встретили по русскому обычаю, с хлебом и солью. У Марины русские корни.



В Екатеринбурге она представит постановку, в основу которой легла ее книга о Высоцком "Владимир, или Прерванный полет". Моноспектакль шел во Франции и в Москве и оставил неизгладимое впечатление у зрителей. Со сцены актриса откровенно рассказывает о своих взаимоотношениях с Высоцким, о блистательной и трагической судьбе русского поэта и артиста.

Сегодня днем гостье покажут памятник, установленный ей и Владимиру Высоцкому. Марине Влади рассказали, что именем ее мужа назван небоскреб в Екатеринбурге, сообщают Вести.

"Они сделали небоскреб – хорошо. Памятники Высоцкому мне показывают. Он ведь принадлежит народу русскому, иногда это безвкусица, иногда это очень интересно", — сказала актриса, вдова Владимира Высоцкого, Марина Влади.



