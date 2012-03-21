Московское театральное агентство приглашает

Московский театр «Школа современной пьесы» (ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ) приглашают детей и подростков (10-15 лет) в студию игрового театра.



РЕБЯТА, СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАНЯТИЯ ВЕСНОЙ, ОСЕНЬЮ ПРИЕМ БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ ПО КАСТИНГУ!!!



Начало занятий со 2 апреля по 25 мая, после летних каникул -15 сентября.

понедельник, вторник, четверг

время занятий 3 часа, начало занятий 16.00 (17.00).



Занятия проводятся в группах и индивидуально по направлениям:



Актерское мастерство, тренинги на концентрацию внимания, уроки эмоционального развития, вокал, развитие речи, риторика, пластика и сценическое движение, классический танец, современный танец, этюды и другие элементы игрового театра, участие в репетициях и постановках театра, создание спектаклей. А также: история русского театра, создание театрального костюма, экскурсии (театральные музеи, усадьбы), посещение московских театров, подготовка к поступлению в театральные ВУЗы (для желающих).

С 15 сентября будет проводиться дополнительный набор по кастингу.

Сейчас собираем группу от 10 до 15 лет, а осенью набор будет в два потока - младших (4,5,6,7 классы) и старших (8,9,10,11 классы).

Ребята, начавшие заниматься в апреле, осенью проходить кастинг не будут.



ЗАНЯТИЯ ВЕДУТ:

Народный артист России, профессор РУТИ-ГИТИС Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ,

Народный артист России, профессор РУТИ-ГИТИС Альберт ФИЛОЗОВ,

Народный артист России, педагог РУТИ-ГИТИС Александр ГАЛИБИН,

Народный артист России Юрий ЧЕРНОВ,

Заслуженная артистка России, доцент ГИТИС Ольга ГУСИЛЕТОВА,

Ведущий актер театра Иван МАМОНОВ

Заслуженный работник культуры РФ, музыкальный руководитель театра Вера НИКОЛАЕВА

Доцент кафедры сценической речи РУТИ-ГИТИС Вера СМОЛЯНИЦКАЯ

и другие режиссеры, и актеры театра.

Сценическое движение, пластика, танец - педагоги РУТИ-ГИТИС

МАСТЕР-КЛАССЫ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТЕАТРА И КИНО.



Стоимость обучения:

Апрель, май - 8 тысяч рублей в месяц,

с октября - 10 тысяч рублей.



Запись по телефону: (495) 694-00-07, 694-35-10 8-903-130-68-84



