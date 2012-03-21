Скончался народный артист СССР дирижер Николай Некрасов

В Москве на 79 году жизни скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, главный дирижер и руководитель Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Николай Некрасов.



Николай Николаевич Некрасов около 40 лет возглавлял оркестр. Гастроли оркестра проходили как в Советском Союзе и России, так и во всем мире. Оркестр представлял великолепные программы, осуществил множество записей, которые являются неотъемлемой частью золотого фонда музыкального искусства.

Директор Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Александр Машкович сокрушается, что найти замену такому выдающемуся музыканту, прекрасному человеку очень трудно. Место профессора за дирижерским пультом занял его ученик – Андрей Слячков, но пока на его должность никто не назначен.

О месте и времени похорон Николая Некрасова будет сообщено позднее.



