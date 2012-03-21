В этом году под эгидой Мариинского театра состоится юбилейный фестиваль «Звезды белых ночей». XX сезон пройдет в Северной столице с 25 мая по 15 июля. Об особенностях фестивальной программы рассказал на специальной пресс-конференции художественный руководитель петербургского театра Валерий Гергиев.



В первую очередь Гергиев отметил большую ответственность, которая ложится на плечи организаторов юбилейного сезона. «XX фестиваль — это уже, значит, богатая биография, богатая история», - пояснил Гергиев. По его словам, фестиваль появился в трудные 1990-ые годы и изначально существовал за счет дружеских связей: многие музыканты участвовали в нем бесплатно, поскольку бюджет был мизерным. Несмотря на это, фестиваль всегда отличался высоким качеством, чем заслуженно получил признание культурной общественности.



В честь юбилея этапы становления и развития фестиваля, скорее всего, будут отражены в красочном буклете. Гергиев уверен, что подобная документация необходима. Со временем многие значимые события забываются, что недопустимо, а промежуточное подведение итогов позволяет сохранить о них память.



Кроме того, Мариинский театр готовит документальный фильм, который пойдет по всему миру. Видеодолжно наглядно продемонстрировать чем является фестиваль «Звезды белых ночей» в Петербурге и в международном пространстве.



Фестиваль откроется премьерой спектакля «Борис Годунов» в постановке всемирно признанного оперного режиссера Грэма Вика. Одним из главных юбилейных событий станет демонстрация «Хованщины». Символично, что в этом спектакле примет участие Ольга Бородина, с именем которой связано самое начало деятельности фестиваля. В рамках XX «Звезд белых ночей» также должен удивить режиссер Даниэле Финци Паска, известный петербургским зрителям по недавней постановке оперы «Аида». Теперь он собирается представить собственную трактовку «Реквиема» Верди. Большое внимание Гергиев попросил уделить камерным программам фестиваля, особенно выделив цикл «Все сонаты Моцарта». Почетными гостями юбилейного сезона станут Симфонический оркестр Ла Скала под управлением Фабио Луизе и ансамбль солистов оркестра Венской филармонии.



Отдельный блок вопросов на прошедшей пресс-конференции был посвящен ситуации вокруг реализации проекта Мариинка-2. Валерий Гергиев настроен в данном случае очень оптимистично. Он считает, что здесь наконец-то был найден баланс между государственным менеджментом и генеральным подрядчиком, которым выступает «Метрострой». По его данным, за последние 4-5 месяцев в процессе строительства новой сцены было сделано намного больше, чем за годы работы в этом направлении. «Все говорит о том, что мы достаточно быстро будем продвигаться у реализации этого события», - подытожил Гергиев.