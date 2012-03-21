Каким стал сын артиста Дмитрия Харатьяна?

Помните маленького мальчика блондина в фильме Э. Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви"? Это был Иван Харатьян - сын актеров Дмитрия Харатьяна и Марины Майко. Сейчас ему 14 лет. Он типичный подросток.

Увлекается интернетом, компьютерными играми, музыкой. Пойдет ли парень по стопам своих родителей неизвестно, пока все мысли об учебе и школе. В прошлом году летом Ваня побывал в "Орленке", в дружине "Дозорная". Ему там очень понравилось. В этом же году стал учиться на Мальте, поскольку родителям пришлось там долгое время жить. Папа Дмитрий Харатьян участвовал в одном проекте. Смотрите, как вырос Ваня Харатьян!

(ПОДРОБНОСТИ+ФОТО)