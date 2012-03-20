В Москве объявлен шорт-лист претендентов на «Русскую премию». Этот Международный литературный конкурс ежегодно проводится среди писателей и поэтов, пишущих на русском языке, но живущих за пределами России.

В этом году в номинации «крупная проза» в шорт-лист вошли Юз Алешковский (США) с «Маленьким тюремным романом», Дарья Вильке из Австрии с книгой "Межсезонье".

Роман-медитация» и Лена Элтанг (Литва) с произведением «Другие барабаны». Отметим, конкурс включает номинации – крупная, малая проза и поэзия. Лучшими авторами «малой прозы» были признаны Сухбат Афлатуни (Узбекистан) с повестью «Год барана», рассказы Дмитрия Вачедина и роман в стихах Марии Рыбаковой «Гнедич». В номинации «поэзия» финалистами стали Илья Риссенбер (Украина), Алексей Цветков (США) и Феликс Чечик (Израиль).

Всего на конкурс поступило 549 заявок из 40 стран мира, больше всего оказалось работ в номинации «малая проза»: 170 сборников рассказов и повестей. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве 24 апреля 2012 года.