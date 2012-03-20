"Гражданин поэт" Быкова и Ефремова вернется в новом облике

Проект "Гражданин поэт", который создали писатель Дмитрий Быков и актер Михаил Ефремов, возродится в новом облике. За время существования проекта ролики на его YouTube-канале посмотрели более 13 миллионов раз.

Как отметил Дмитрий Быков, "политическая ситуация никуда не делась, поэтому возможность эстетического реагирования на нее очень ценна". По его словам, проект выйдет под новым названием и будет "совершенно не похожим на предшественника", пишет "Коммерсант". "Это будет политическая сатира в видеоформате, но сам формат проекта изменится", - заявил Быков. Проект "Гражданин поэт", в рамках которого Ефремов читал пародийные стихи Быкова на злободневные темы, был закрыт в марте 2012 года. В последнем выпуске Михаил Ефремов предстал в образе Иосифа Сталина.