Врачи: жизнь актера Александра Пороховщикова вне опасности

Жизнь народного артиста России Александра Пороховщикова, находящегося в отделении реанимации Научного центра неврологии РАМН в Москве, вне опасности.

Об этом сообщил руководитель представитель РАМН, академик Борис Нувахов.

По словам доктора, актер находится в сознании. Угрозы для жизни уже нет. Наоборот, у Пороховщикова наметилась устойчивая тенденция улучшения здоровья. Диагноз актера врачи не разглашают, передает РИА Новости. Напомним, 73-летний Александр Пороховщиков был госпитализирован 6 марта в клинику Первого МГМУ имени Сеченова. Адвокат актера Сергей Жорин сообщал, что врачи диагностировали у известного актера инсульт.

Позже руководитель пресс-службы Первого МГМУ имени Сеченова Борис Давыдов сообщил, что этот диагноз не подтвердился. Врачи полагали, что у актера неврологическое заболевание.

Пороховщикову не сообщили о смерти жены Ирины, которая покончила собой в родовом особняке мужа. Супруга актера похоронена на Ваганьковском кладбище. Друзья семьи записали на видео церемонию прощания с Ириной Пороховщиковой и со временем намерены показать Александру Шалвовичу.

Народный артист России Пороховщиков снимался в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Звезда пленительного счастья", "Капитан Немо", "Завещание профессора Доуэля", "Следствие ведут знатоки. Мафия", "Ворошиловский стрелок" и многих других.