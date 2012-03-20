Сын популярного артиста и руководителя Московского театра на Таганке 70-летнего Валерия Золотухина Ваня дал свое первое интервью. В нем малыш рассказал о папе, театре и своих увлечениях.

Больше всех на свете я люблю папу. Я очень люблю, когда он приходит и приносит подарки. Например, он подарил мне Чиполлино, и Чиполлино мне так нравится, и я поэтому сначала хотел сказать, что Чиполлино — мой любимый. Но потом стал думать: нет! Папа лучше Чиполлино. Почему? Ну, он же мой папа. Чиполлино все гуляет, а папа работает. В театре и на съемках. Театр, где работает папа, называется «На каганке». Я там был.

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