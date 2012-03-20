Директор ГМИИ им. Пушкина отмечает 90-летний юбилей (ВИДЕО)

Бессменный директор Государственного музея изобразительных искусств Ирина Антонова сегодня отмечает 90-летний юбилей. Более 50 лет она возглавляет уникальное хранилище художественных ценностей.

Коллеги Антоновой единодушны во мнении, что таких профессионалов, как она, наперечет во всем мире, а благодаря ее энтузиазму, смелости и обширным международным связям в ГМИИ им. Пушкина проходили выставки, получить которые мечтает любой музей мира.

Ирина Александровна Антонова награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством III, II и I степени.

Также заслуги директора отмечены и за рубежом: Ирина Александровна награждена Орденом Почетного легиона Французской республики (Командор) и Орденом Командора Итальянской республики.



