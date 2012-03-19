Экскурсии по московской мэрии пройдут в Дни культурного наследия

Сегодня, 19 марта, открылась "Горячая линия" для записи на театрализованные экскурсии в здание мэрии Москвы на Тверской и Петровский путевой дворец. Телефон линии - (495) 988-26-76.



18 апреля и 18 мая департамент культуры совместно с департаментом культурного наследия в двенадцатый раз проводят дни исторического и культурного наследия Москвы. В эти дни будут бесплатно работать музеи, выставочные залы, парки, общественные организации, а недоступные в остальное время объекты культурного наследия города откроют свои двери.

Узнать больше об объектах культурного наследия, открытых для посещения в эти дни и записаться на экскурсии можно на сайте акции "Выход в город" www.vihodvgorod.ru, а также по телефонам (495) 233-49-89, (499) 393-37-39.



