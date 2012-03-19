Андрей Немзер стал первым россиянином, выигравшим конкурс Метрополитен-опера

Контр-тенор Андрей Немзер стал первым россиянином, выигравшим в США национальный конкурс молодых талантливых исполнителей. Ежегодный конкурс проводит Метрополитен-опера.

Победители были выбраны членами жюри на большом финальном концерте, кроме Немзера лауреатами стали сопрано Жанэ Бруггер (Janai Brugger), баритон Энтони Кларк Эванс (Anthony Clark Evans), тенор Мэтью Гриллс (Matthew Grills) и меццо-сопрано Маргарет Меццакаппа (Margaret Mezzacappa). Пятерка победителей получает приз в размере 15 тысяч долларов и возможность выступить на сцене Метрополитен-опера.

Остальным участникам будет вручен утешительный приз - по пять тысяч.

Певец Андрей Немзер закончил Московское хоровое училище имени Свешникова и Академию хорового искусства имени Попова. В 2010 году исполнитель получил стипендию и должность ассистента преподавателя в Школе музыки Мэри Папперт (Mary Pappert School of music) Университета Дюкейн в Питтсбурге в США, где он в настоящее время учится на факультете музыкального исполнительства. От этого учебного заведения Немзер и был выдвинут на конкурс Метрополитен-опера, передет телеканал Культура.

Многие всемирно известные оперные певцы, такие как Рене Флеминг (Renee Fleming), Сьюзен Грэм (Susan Graham), Томас Хэмпсон (Тномas Hampson), в свое время тоже стали победителями конкурса Метрополитен-опера.