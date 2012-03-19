Олег Газманов и Михаил Турецкий получили государственные награды

Певец Олег Газманов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Художественный руководитель "Хора солистов" Михаил Турецкий был удостоен другой государственной награды - Ордена Почета.

Указы о награждении подписал президент России Дмитрий Медведев. Как отмечает пресс-служба Кремля, Газманов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность". Турецкого наградили орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность".