Юрий Гальцев поставил эксперимент на сцене

Юрий Гальцев продолжает экспериментировать в жанре классического эстрадного представления. И на

днях покажет премьеру новой программы с иллюзионом и эксцентрикой.



- Великий испанский художник Пабло Пикассо сказал: «Все, что ты можешь вообразить – реальность», - объясняет замысел постановки Юрий Гальцев. – Название нашего нового представления переводится с латинского как «быстрое действие». То, что у нас получилось, можно назвать еще и «спектакль-комикс».



Сам актер и худрук театра Эстрады, а также его друзья, замечательные клоуны и мастера оригинального жанра Игорь Ярошевич, Юрий Михайлик, Вадим Савенков и Артем Малков продемонстрируют истории, рассказанные языком аллегории, музыки, смеха и немого кинематографа. Будет и езда наперегонки, и жонглирование предметами антиквариата, и самые настоящие фокусы. - Сюжет основан на жизненных наблюдениях и творческом воображении артистов, все события и персонажи зарисовок являются вымышленными, но любые совпадения с реальностью не случайны, - шутит Гальцев. - Помогать нам будет рок-группа «Кронштадт». Посмотреть премьеру можно в театре Эстрады 24 и 25 марта.