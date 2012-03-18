В Москве друзья Александра Барыкина устроят концерт памяти певца

В Москве 29 марта пройдет памятный концерт к 60-летию певца Александра Барыкина. Артист ушел из жизни год назад - 26 марта. В Крокус Сити Холле на концерте «Не забывай друга» соберутся друзья Барыкина.

В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Алексей Глызин, Леонид Агутин, Николай Носков, Сергей Лазарев, Татьяна Буланова, Алсу, ВИА «Самоцветы», «Беларусские песняры».

Все песни будут исполнены в сопровождении легендарной группы «Карнавал». Доходы от концерта будут направлены на создание мемориала Александра Барыкина.