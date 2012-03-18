Евгений Чичваркин организовал концерты «Гражданин поэт» в Лондоне (ВИДЕО)

Концерты проекта «Гражданин поэт» прошли в Лондоне на этой неделе. Журналистка Божена Рынска написала, что организовывал это мероприятие бизнесмен Евгений Чичваркин.

Билеты на концерт «Гражданина поэта», в котором участвовали Дмитрий Быков, Андрей Васильев и Михаил Ефремов, стоили от 265 фунтов.

Рынска рассказала, что на концерт пришли почти все «козырные ВИПы»: банкир Андрей Бородин и его партнер Дмитрий Акулинин, партнер Чичваркина Тимур Артемьев, бывший совладелец банка Snoras Владимир Антонов, экс-владелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов; друг Навального, совладелец Вятка-банка Григорий Гусельников. Генеральный директор «Межрегионгаза» Николай Горновский, бывший первый зам «Аэрофлота» Николай Глушков, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко, бывший собственник банка «Северовосточный альянс» Сергей Кованда и бывший президент НТВ Игорь Малашенко также были замечены на просмотре успешного проекта. Бориса Березовского не было, сообщает uznayvse.ru.

«Гражданина поэта» в Лондоне пиарили, как последний концерт на свободе. В России проект закрыли. Известно, что на концерт 5 марта в Москве «Гражданская панихида на смерть Проекта» билеты были распроданы молниеносно. «Гражданин поэт» просуществовал год и, как решили его участники, себя исчерпал.