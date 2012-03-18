Сергей Лазарев сыграет в неизвестной пьесе Марка Твена (ВИДЕО)

Художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев репетирует спектакль "Таланты и покойники" по неизвестной пьесе Марка Твена. В главной роли - певец Сергей Лазарев.

Премьера постановки намечена на 11 мая.

Один исследователь творчества Марка Твена в библиотеке в Америке нашел рукопись его незаконченной комедии, в которую он переделал свой известный рассказ "Жив или мертв". Группа французских художников, чтобы улучшить свое материальное положение, решает "похоронить" одного из своих коллег, потому что художник с биографией - умирающий от голода или мертвый стоит дороже, чем живой и благополучный. Известный рассказ, но нашлась и пьеса с таким же сюжетом. Сценическая версия несколько сезонов шла на Бродвее, потом по всей Америке, в Англии, в других англоязычных странах.

Переводчик Михаил Барский специально по заказу театра перевел эту комедию на русский, так что это будет премьера единственной пьесы Марка Твена в России, рассказал Евгений Писарев..

Спектакль обещает быть музыкальным - над этим работают Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов, сейчас ими написано уже четыре песни.

"Я не хотел бы называть это мюзиклом, это, скорее, стилизованная история, которая отсылает нас к французским фильмам 50-60-х годов - к "Шербургским зонтикам" и "Девушкам из Рошфора". Здесь интереснее, в первую очередь, "как", а не "что", не сами события, а то, как они обыгрываются. Не знаю, что получится в результате, но я отношусь к этому спектаклю как к дизайнерской работе", - отметил Писарев.

"Таланты и покойники" - спектакль, в котором заняты исключительно молодые силы театра. Одной из причин выбора этой пьесы было желание пригласить Сергея Лазарева.

По мнению режиссера, Лазарев, известный в первую очередь как эстрадный исполнитель, наиболее интересен именно как драматический актер. Еще учась в Школе-студии МХАТ, Лазарев сыграл Ромео в спектакле Театра им. Пушкина "Ромео и Джульетта", а в дипломном спектакле курса исполнил роль Алеши Карамазова, сообщает newsmusic.ru.

Писарев признался, что этой ролью пытается показать самому Лазареву и окружающим, каким редким даром он обладает, ведь такие легкие и музыкальные артисты, вызывающие восторг в зале, - штучны.

«Это, может быть, пафосно прозвучит, но этот спектакль для Сергея является неким прощанием с мальчишеской юностью, с тем временем, когда люди еще настолько молоды, что их кривляния не выглядят ужасающими, если они это делают талантливо. Для меня это тоже какой-то этап, потому что, думаю, что через 2-3 года я уже точно ничего подобного делать не смогу», - заключил Писарев.







