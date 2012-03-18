Душа и сердце Сергея Кочемазова

31 марта на сцене театрального центра «На Страстном» на суд зрителя будет представлен театрально-музыкальный проект - «Anema e core. Душа и сердце». Его главный организатор и идейный вдохновитель – Сергей Кочемазов, молодой певец, студент пятого курса Академии им. Гнесиных, c одинаковым успехом исполняющий сложнейшие оперные партии и эстрадные и джазовые композиции. Одна из отличительных особенностей проекта в том, что Сергей вместе с командой единомышленников создает его своими силами, что отнюдь не легко в нынешних столичных условиях. «Аргументы недели» поговорили с Сергеем о том, каким будет этот проект, почему он уникален и чем «грозит» обернуться в будущем.



Сергей, как родилась идея проекта «Душа и сердце»?

Идея зародилась давно, со дня моего первого выхода на сцену, когда мне было 12 лет. С тех пор я живу музыкой. И сейчас наступило то время, когда идея проекта может реализоваться. Собралась команда единомышленников– профессионалы своего дела, очень молодые, очень талантливые, которых увлекла идея проекта «Душа и Сердце». Мы распределили обязанности и все бросились за работу.

У нас набралось порядка 25 артистов, которые в день премьеры за кулисами будут волноваться и ждать своего выхода на сцену. В концерте примут участие молодой балет «Dancity», молодой питерский театр пантомимы «Нон-стоп».

Цель нашей работы – состояться. Это наш эксклюзив. Мы не ориентируемся на нынешних звезд. У нас нет известного продюсера, крутого спонсора и раскрученного солиста. Мы хотим создать что-то свое и своими силами. Я не хочу сказать, что это какой-то бойкот происходящему в нашем шоу-бизнесе. Это больше вызов самим себе, мы хотим себе доказать, что можем это создать и создадим. С октября мы непрерывно работаем и получаем огромный кайф от творческого поиска - начинает вырисовываться картинка, проводится огромная студийная работа. Основной залог успеха – когда работа идет в удовольствие.



Вы упомянули, что проект «Душа и сердце» организован молодыми единомышленниками без привлечения влиятельных продюсеров, спонсоров. Какие сложности возникают при его реализации?

Сегодня за деньги можно все, талантлив ты или нет, а найти поддержку сложно.

На ранней стадии проекта мы столкнулись с первой и основной проблемой – бюрократизмом. Для того, чтобы создать что-то новое, нужно пройти десятки кабинетов и, дай Бог, если тебе чем-то помогут. Основная проблема – менталитет руководящих лиц. К молодым в нашей стране относятся если не с опаской, то с пренебрежением. Сейчас с разных трибун говорят, что нужно помогать талантливой молодежи, и не только в сфере инноваций, но и в сфере культуры. А, по сути, все эти слова летят на ветер. Ни в одном из кабинетов, по которым прошли, мы никакой помощи не получили. Ни-ка-кой.



Скепсис по отношению к молодежи проявляется не только в кабинетах чиновников. Вы оперный певец, а публика, которая слушает оперу более подготовленная, придирчивая, чем та, которая слушает эстраду. Сталкивались ли вы со скепсисом со стороны коллег и так называемых профессиональных слушателей?

Что касается зрителя – у него всегда есть право любить или не любить какого-то артиста. Это, прежде всего, зависит от вкуса, например, я с детства люблю слушать драматических теноров, кто-то любит слушать лирических теноров а-ля Лемешев Сергей Яковлевич. К критике со стороны профессионалов нужно, безусловно, прислушиваться и как-то учиться на своих ошибках. Но я считаю, что человек, критикуя, должен еще сам что-то уметь делать и делать талантливо, тогда его слово будет авторитетным… А «критиканы» найдутся всегда. Как у нас говорится: «Собака брешет! – Ну и пусть брешет!»



Сейчас вновь актуален, моден джаз. Как вы к нему относитесь, увлекаетесь ли?

Мне в удовольствие исполнять джазовые композиции в концерте. Это известные вещи в стиле «soul» – классическая английская, американская эстрада. Джаз в моде, но он актуален, все же, не для широкой публики, и я стараюсь возродить произведения, которые сегодня забыты.

Я считаю, в первую очередь сейчас актуально сочетание стилей. Например, я нашел итальянскую песню прошлого века и записал ее в современной обработке, и она зазвучала совершенно по-другому. Сейчас можно сочетать несочетаемое. Недавно я слышал, как девочка замечательно спела в стиле «техно» «Баркаролу» Оффенбаха. Такие эксперименты всегда интересны.



Из таких экспериментов и будет состоять концерт «Душа и сердце»?

Не совсем. В этом концерте прозвучат песни, большинство из которых известны широкой публике. Будут и новые песни, написанные замечательным композитором Ирэн Рашри - за два месяца мы уже «сколотили» пять песен. Первое отделение более классическое – известные песни в необычных обработках. А второе отделение увлечет людей разных возрастов и разных национальностей. Я надеюсь, для каждого там прозвучит что-то, что затронет как раз душу и сердце. Мы же работаем, волнуемся, в конце концов.



Сергей, расскажите о себе. Случайно ли вы попали в музыкальную стезю? К чему была склонность, увлечение?

Все пошло от тяги к классической музыке – наверно, было необычно, что 12-13-летний мальчик носился не с кассетами советской попсы, а с Паваротти и Доминго. Я участвовал в проекте «Русский Робертино Лоретти» и после этого решил поступать в Гнесинское училище.

Мне повезло, и я попал к гениальному педагогу – Ланде Маргарите Иосифовне. Она подарила нашей стране потрясающих артистов, таких как Филипп Киркоров, Сергей Захаров. Безусловно, она учила, чтобы в голосе был посыл, атака, артистизм, но главное – она научила любить саму профессию и уважать ее.

Когда я решил продолжить музыкальное образование в Российской Академии Музыки, Маргарита Иосифовна умоляла меня пойти в ГИТИС на эстрадное отделение. Она всегда говорила: «Зачем вам эта опера, не нужна она вам – пойте эстраду!». Я все-таки пошел в Академию и ко второму курсу под руководством другого гениального педагога, Народного артиста России Константина Павловича Лисовского, научился исполнять сложнейшие оперные партии. Но, видимо, сказалось предвидение Маргариты Иосифовны, и я увлекся эстрадой.

Академическому певцу довольно сложно моментально перестроиться на эстрадное исполнение. Благо, существует стиль «кроссовер» – это совмещение классических произведений и эстрадных обработок или же эстрадные песни с классическим вокалом. Я пишусь в хорошей студии, работаю с замечательным звукорежиссером. Сейчас мы начали делать аранжировки на известные итальянские песни. И вот в итоге, после пятнадцатилетнего обучения музыке, пришла мысль сделать отчет о своих достижениях.



Какие у вас долгосрочные планы, связанные с проектом «Душа и сердце»?

Сейчас мы уже работаем по поводу гастрольного тура. Ведем переговоры с несколькими странами, выступим в разных городах России.

Мы также планируем показать эту концертную программу в Москве осенью. Сейчас мы работаем в зале на 400 мест – хочется создать атмосферу камерности, близкого общения со зрителем. В дальнейшем будем осваивать более крупные площадки. Мы, то есть наша команда молодых, не собираемся останавливаться на достигнутом, будем дерзать и постоянно совершенствоваться, работая на полной самоотдаче.