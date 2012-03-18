Неделя детской высокой моды: маленькие модели в одежде от кутюр

Сегодня в СКК "Петербургском" открылась неделя детской высокой моды. Впервые в северной столице. Маленькие манекенщицы демонстрируют платья от всемирно известных дизайнеров Японии, Италии, Франции, Бразилии и Индии.



Петербургские дети уже не первый год на подиуме, но заметно, что сегодня немного волнуются. Хотя уже после показа с удовольствием делятся творческими планами, совсем как взрослые модели. Дизайнеры с мировыми именами по достоинству оценили красоту и профессионализм маленьких моделей. Возможно, для многих из них это станет большим шагом в карьере.