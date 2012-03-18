Режиссер Джеймс Кэмерон погрузится в Марианскую впадину

Режиссер "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон, известный любовью к подводному миру и погружениями на Байкале, намерен погрузиться в Марианскую впадину, самую глубокую точку Мирового океана.





Предстоящее погружение - проект Джеймса Кэмерона и National Geographic, подробный дневник публикуется на сайте deepseachallenge.com. Специально для погружения на глубину почти 11 тысяч метров был сконструирован одноместный батискаф.

Кэмерон в ходе экспедиции будет снимать документальный фильм в формате 3D, собирать материал для научных исследований, а заодно — черпать вдохновение для съемок продолжения "Аватара".