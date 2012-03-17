Николай Валуев пощадил медведя

Знаменитый боксер, ставший депутатом Государственной Думы Николай Валуев, как оказалось, еще и творческая личность. Валуев написал рассказ, а прочесть его можно в Интернете.

Он попросил: "Не судите строго начинающего писателя)". Валуев рассказал, как с друзьями охотились в Тверской области. Дело было в сентябре 2010 года. Охотникам удалось набрать много грибов, пострелять в уток и кабанов. Им даже попался медведь.

"Зрелище заворожило. В низинке сидел медведь с белым подгрудьем и внимательно прислушивался ко всему, что происходило вокруг", - пишет Валуев. Стрелять никто не стал.

Кстати, рассказ называется "Такие разные охоты".