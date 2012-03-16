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В Вашингтоне задержан актер Джордж Клуни

16 марта 2012, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Вашингтоне задержан актер Джордж Клуни

Власти Соединенных Штатов арестовали известного американского актера Джорджа Клуни у здания посольства Судана в Вашингтоне. Актер со сторонниками протестовал против президента Судана Омара аль-Башира.


 Они обвинили Аль-Башира в том, что он спровоцировал гуманитарный кризис в своей стране, и препятствует гуманитарной помощи на территорию Судана.
Протестующие держали в руках плакаты следующего содержания: "Судан: остановите массовое уничтожение людей голодом".
Полицейские сделали Клуни и его отцу устные замечания, затем одели им наручники и увели.
Актер выразил надежду на то, что он привлечет внимание общественности к вопросу гуманитарного кризиса в Судане, сообщает «Интерфакс». Он добавил, что очень рад тому, что президент США Барак Обама интересуется этой проблемой.

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Екатерина Архарова родила первенца

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Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

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Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

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Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

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Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержан проводник пассажирского поезда, который похитил у туристки крупную сумму денег. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

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В Приморье семь сел оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна "Кроса"

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Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец оценил сообщение о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию. По его словам, подобные действия могут привести к вооружённому конфликту.

//Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

В четверг вечером, 15 августа, на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. В результате аварии погибли несколько человек.

//В мире

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Отечественный политолог Армен Гаспарян рассказал, при каком условии может распасться украинское государство. Точка зрения аналитика приведена в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

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Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

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Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

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Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

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//Происшествия

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Священник Алексей Забелин, которого избил уличный артист на набережной в Ялте на глазах у сына, рассказал, что над ним "издевались" полицейские. По его словам, они стали угрожать ему и оказывать всяческое давление после подачи заявления.

//Происшествия

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Трехлетнего ребенка, найденного накануне после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сегодня утром сообщили в большереченской районной больнице.

//Происшествия

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

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//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Новости СМИ2

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В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

Северная Корея в шестой раз за последние три недели запустила неопознанные снаряды. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили сотрудникам СМИ южнокорейские военные.

//Происшествия

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

Стало известно об инциденте, который произошёл в Омске с 10-летнем мальчиком. Отмечается, что ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва трубопровода. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

//В мире

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

В средствах массовой информации в пятницу появилась новость о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп захотел купить Гренландию. В настоящий момент она принадлежит Дании.

//Происшествия

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёт "Жуковский - Симферополь" 41-летний Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области рассказал подробности происшествия. По его словам, он несколько раз менял решение.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости МирТесен

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

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Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

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Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

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В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

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Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

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В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

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В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

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Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

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Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

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Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

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