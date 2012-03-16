В Вашингтоне задержан актер Джордж Клуни

Власти Соединенных Штатов арестовали известного американского актера Джорджа Клуни у здания посольства Судана в Вашингтоне. Актер со сторонниками протестовал против президента Судана Омара аль-Башира.



Они обвинили Аль-Башира в том, что он спровоцировал гуманитарный кризис в своей стране, и препятствует гуманитарной помощи на территорию Судана.

Протестующие держали в руках плакаты следующего содержания: "Судан: остановите массовое уничтожение людей голодом".

Полицейские сделали Клуни и его отцу устные замечания, затем одели им наручники и увели.

Актер выразил надежду на то, что он привлечет внимание общественности к вопросу гуманитарного кризиса в Судане, сообщает «Интерфакс». Он добавил, что очень рад тому, что президент США Барак Обама интересуется этой проблемой.



