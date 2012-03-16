Сергей Жорин: Александр Шалвович идет на поправку

Адвокат Пороховщиковых возмущен слухами о крайне тяжелом состоянии артиста. Александр Пороховщиков в сознании, все понимает, всех узнает и следует указаниям лечащих врачей. Говорить пока не может.



«Снова в интернете появилась информация, что Пороховщиков умирает! Кто распускает эти слухи? Все в порядке, Александру Шалвовичу уже лучше, он в сознании. Говорить он пока не может, потому что подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - опровергает слухи адвокат. О трагедии с женой ему не говорят, сообщает "КП".



Прощание с Ириной Пороховщиковой пройдет в субботу, 17 марта, в ЦКБ.