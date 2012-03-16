Кем стал сын телеведущего Леонида Парфенова?

В семье популярных телеведущих Леонида Парфенова и Елены Чекаловой двое детей: сын Ваня и дочь Маша. Чем занимается 24-летний сын известных журналистов? Какая неожиданность, он тоже журналист.

Иван Парфёнов получил хорошее образование. Он, как водится в приличных семьях, учился в Англии, в Германии, там и закончил школу. Закончил Миланский экономический университет. Сейчас Ваня является автором амбициозного проекта "Рэп Инфо". В нем два рэпера рассказывают о происходящем в стране на своем языке. Говорят, что необычный формат привлек к новостной тематике внимание молодежи, которая традиционно мало интересуется событиями, происходящими в стране.

(ПОДРОБНОСТИ+ФОТО)