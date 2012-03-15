Кобзон прошел собеседование в посольстве США, но визу пока не получил

Народный артист СССР Иосиф Кобзон прошел сегодня собеседование в американском посольстве, но решение о выдаче ему визы в США пока не принято. Иосифа Давыдовича внимательно выслушали, были крайне любезны.

Теперь вопрос о выдаче визы должен рассмотреть консул. Ответить Народному артисту могут в любое время - и завтра, и через неделю, но не позднее, чем через месяц.



В этом году Кобзону 11 сентября исполнится 75 лет. По словам певца, он намерен уйти со сцены после юбилейных гастролей. Певец в мае-июне собирается выступить и в США - дать концерты в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне.

Все попытки получения им въездной визы до этого были безуспешными. 12 января 2012 года организаторы гастролей получили в соответствующих государственных органах США одобренную "Петицию на получение въездной визы категории P-3" для приезда Иосифа Кобзона на гастроли в Америку. А в марте более 4 тыс русскоязычных жителей США направили обращения в адрес главы внешнеполитического ведомства страны Хиллари Клинтон с просьбой выдать въездную визу российскому певцу Иосифу Кобзону.



