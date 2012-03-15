Сегодня русскому писателю Валентину Григорьевичу Распутину исполнилось 75 лет

Истоки творчества Валентина Распутина берут свое начало в уходящей деревенской жизни. Родившийся в крестьянской семье, он с детства впитал в себя любовь к народу, его мудрости и терпению. Эта любовь пронзительно звучит в каждом его произведении, в каждой строке, написанной с сердечной болью за судьбы русской деревни.

Прозорливость писателя Распутина подтверждается всей нашей нынешней жизнью. Его предостережения не были услышаны, деревни умирают и вместе с ними умирает та Россия, о которой он всю жизнь писал. Но живы в сердцах читателей его Анна, Дарья, Настёна и другие женщины, которых он выбирал в главные героини своих повестей и рассказов, и которые, как основа основ дают нам надежду на спасение…

Мы от всей души хотим пожелать Валентину Григорьевичу здоровья, многих лет жизни и творческого долголетия.

Коллектив редакции «АН».