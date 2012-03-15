Внучка Бориса Ельцина: «Какая же я была глупая!»

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Маша Юмашева в 7 лет дала интервью, которое вошло в книгу "Детский лепет". В нем она рассказала о родителях, бабушке Наине Ельциной, дедушке, о своих увлечениях и мечтах.

Всегда интересно, что говорят дети, а дети знаменитостей подавно. «Детский лепет» - трогательный сборник интервью с детьми известных родителей. Его автор – Лариса Максимова, журналистка. Изначально эти интервью она брала для рубрики в одном глянцевом журнале, но позже было решено объединить их в книгу, и, вот, недавно она была издана. Это книжка не для детей, а для взрослых.

Прочитать интервью Маши Юмашевой в книге «Детский лепет».