Писатель-прозаик Валентин Распутин отмечает юбилей

Знаменитый российский писатель Валентин Распутин сегодня отмечает юбилей. Классику русской литературы исполняется 75 лет. Валентина Григорьевича Распутина называют мастером «деревенской прозы».

В своих произведениях прозаик показывает читателям традиционные ценности в изображении современной деревенской жизни. Отдельными книгами вышли ставшие хрестоматийными «Прощание с Матерой», «Деньги для Марии», рассказ «Уроки французского», «Живи и помни».

«Уроки французского» экранизировала режиссер Динара Асанова. А 2008-м году фестиваль «Кинотавр» открылся картиной Александра Прошкина «Живи и помни» по повести Распутина.

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937-го года в поселке Усть-Уда Иркутской области. Его родителями были простые крестьяне. Ему пришлось рано начать зарабатывать. Обучаясь на историко-филологическом факультете Иркутского государственного университета, Распутин стал корреспондентом молодежной газеты, напоминает МТРК «Мир».

В 30 лет Распутин стал членом Союза писателей.В начале перестройки Распутин закончил остросоциальную повесть «Пожар», а потом ушел в политику. Заняв антилиберальную, «антиперестроечную» позицию он пишет статьи для главных газеты и журналов Союза.

Писатель особенно болезненно переживал начало национальной розни. Несмотря на то, что в 1990-м году Распутин становится членом Президентского совета СССР при Михаиле Горбачева, «деревенскому» прозаику предстояло горько разочаровываться в политике. Он говорил, что даже стыдится своего хождения во власть. В 2004-м году вышла новая книга писателя – «Дочь Ивана, мать Ивана». Но он отмечал, что книга получилась не такой, как хотелось.

В 2006-м году писатель пережил страшное горе — в авиакатастрофе погибла его единственная дочь Мария.

Несмотря на все пережитое, Распутин до сих пор пишет книги. На президентских выборах в 2007-ом году он выступил в поддержу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а 2010 году вошел в Патриарший совет по культуре.Книги российского прозаика издавались и продолжают издаваться в России и за рубежом.

Драму «Живи и помни» покажут в Иркутске 17 марта.

К юбилею Распутина приурочен особый стенд на работающей в Москве на ВВЦ книжной ярмарке «Книги России» и посвященный его жизни и творчеству. Юбиляр, к сожалению, был болен и не смог принять личное участие в книжной ярмарке.

На торжественной церемонии открытия выставки руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский сказал, что юбилей великого отечественного писателя Валентина Григорьевича Распутина будет отмечаться.