"Полный абзац" получила "Вы не гаджет"

В Москве состоялось вручение антипремии "Абзац",присуждаемой за "все худшее в литературе". Лауреатом премии в главной номинации "Полный абзац" стала книга Джарона Ланира "Вы не гаджет. Манифест".

Книга английского специалиста в области компьютерных технологий вышла в 2011 году в издательстве Corpus.



По словам Александра Набокова, главного редактора "Книжного обозрения" (учредителя премии), при прочтении книги, в которой рассказывается, как виртуальная реальность меняет психологию пользователей и превращает их в симпатичные гаджеты, невозможно отделаться от мысли, что ее писал гаджет.

Набоков заметил, что в книге "не просто гадкий перевод" , а также жуткие названия некоторых глав - "Моральный императив создать безликую, насколько это возможно, Библию", "Случай пропавших выгодоприобретателей", "Все приветствуют оболочку". Кроме того, Набоков привел в пример "кошмарные" цитаты из текста: "Если вы читаете что-то, написанное кем-то, кто использовал выражение 'не замужем / не женат' в предложении собственного сочинения, вы неизбежно почувствуете первый намек на неуловимый опыт автора, нечто, чего нельзя получить из базы данных с множественным выбором" или "Как только речь заходит об авторстве, Кремниевую долину охватывает непреодолимая потеря слуха".



Премия "Абзац" традиционно вручается в четырех номинациях. В этом году "Абзац" за перевод получил А. Дадыкин за произведение французского киберпанк-фантаста Мориса Дантека "Призрак джазмена на падающей станции 'Мир' ". За худшую редактуру наградили женский роман Лесли Дэниелс "Уборка в доме Набокова", который вышел в издательстве "Азбука-классика". Там, например, так описывается расстроенная главная героиня: "Я повернулась и пошла по продуваемой ветром дорожке вдоль озера, где никто не увидит моего исковерканного лица".

Антипремия за корректуру досталась книге "Я заберу тебя с собой" итальянского автора Никколо Амманити. В романе постоянно менялись имена одних и тех же героев, названия торговых марок и музыкальных групп, сообщает Лента.ру.



Премия вручалась вчера на ВВЦ, где утром того же дня началась выставка-ярмарка "Книги России". В рамках открывшейся на ВВЦ 15-ой национальной выставки-ярмарки «Книги России» на стенде «Аргументы недели» состоятся встречи авторов с читателями.

