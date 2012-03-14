Жену Пороховщикова довели до самоубийства телефонные хулиганы(ВИДЕО)

Самоубийство Ирины , жены Александра Пороховщикова, обсуждают в прессе и в Интернете, строят догадки о причинах этой трагедии. В вечер самоубийства Ирины ей сообщили, что муж может не дожить до утра.



Как оказалось, аналогичные звонки она получала в последнее время постоянно. Адвокат и друг семьи Пороховщиковых Сергей Жорин считает, что врачи не могли ей звонить. "Врачи вообще сами не звонят, особенно ночью. Звонят только в случае, если человек умер. Во всех остальных случаях работает справочная служба, куда заинтересованные лица могут сами позвонить и узнать о здоровье пациента", сказал адвокат.

Врачи сами предупредили близких Пороховщикова: по телефону никакой информации они давать не будут, так как к ним обращается много людей, не имеющих отношения к семье артиста. "Возможно, ей звонил какой-то человек, который не имел отношения к медработникам. И либо его Ирина неправильно поняла, либо он хотел каким-то образом ей сообщить что-то, чтобы раскрутить на другую информацию. Но я исключаю вероятность, что ей звонили из этого медицинского учреждения, там достаточно профессиональные работники", – сказал адвокат.

За несколько дней до трагедии Ирина Пороховщикова получила sms-сообщение с соболезнованиями в связи с кончиной мужа. По словам адвоката, она была очень взволнована, когда позвонила ему и рассказала об этом. "И мне пришлось звонить врачам, которые пошли на встречу и поднесли телефон к Александру Шалвовичу. Он сказал пару слов, и Ирина убедилась, что он жив. Она очень боялась за него и все время говорила, что не будет без него жить, но мы это воспринимали не буквально", – добавил он.

Некоторые интернет-СМИ выдвигают версию, что довести до суицида Пороховщикову могли телефонные хулиганы, которые названивают известным людям и издеваются. Главная цель – вызвать у знаменитости бурную реакцию. Такой телефонный хулиган вполне может представиться врачом или сотрудником полиции.

В своем микроблоге Сергей Жорин рассказал, что 13 марта приехал в больницу к Александру Пороховщикову и выяснил, что в палату к актеру пытался проникнуть посторонний человек. "В бюро пропусков сказали, что за 10 минут до меня подошел человек, сказал, что меня не будет, и он вместо меня. Получил пропуск и прошел!" – сообщил адвокат.

Встретить этого человека в больнице адвокату не удалось, с врачами этот неизвестный тоже не общался. Сам же актер, по его словам, до сих пор находится реанимации. "Конечно, он очень слаб. Но пришел в сознание, открыл глаза, узнал меня!" – пишет Жорин.

12 марта в палату к актеру проникли неизвестные, представившись сотрудниками Следственного комитета РФ и продемонстрировав служебные удостоверения, сообщают «Вести». Адвокат испугался, что посторонние люди могут рассказать актеру о смерти жены, и он не перенесет этого известия.

Алкоголя в крови Ирины не обнаружили. Похоронена она будет 17 марта на Ваганьковском кладбище.