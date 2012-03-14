Эксперты не обнаружили следов алкоголя в крови Ирины Пороховщиковой

Эксперты не обнаружили в крови супруги актера Александра Пороховщикова Ирины Пороховщиковой следов алкоголя и стимуляторов. Судебно-медицинские эксперты завершили исследование тела женщины, покончившей с собой в ночь на 10 марта в родовом особняке актера в центре Москвы.

Криминалистам также удалось установить, что смерть Ирины Пороховщиковой наступила вскоре после звонка подруге, сделанного около 23 часов. 42-летняя супруга актёра рассказывала, что с мужем плохо.

Предполагается, что именно переживания за здоровье супруга подтолкнули Пороховщикову к самоубийству, пишет "Собеседник". Напомним, в предсмертной записке Ирина писала: "Жить без Саши не хочу и не буду... Люблю Сашу и хочу быть с ним. Ирина Пороховщикова".

Напомним, 73-летний Александр Пороховщиков был госпитализирован 6 марта в клинику Первого МГМУ имени Сеченова. По словам адвоката семьи Пороховщиковых Сергея Жорина, врачи диагностировали у актера инсульт. Но позже руководитель пресс-службы Первого МГМУ имени Сеченова Борис Давыдов сообщил, что этот диагноз не подтвердился.

В среду Жорин рассказал, что на врачи, ни близкие актера Александра Пороховщикова, который в настоящее время находится в отделении реанимации Научного центра неврологии РАМН, не сообщат ему о гибели супруги, пока он не поправится, передает РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что такой вопрос даже не стоит. Жорин выразил признательность докторам, которые, сделали все возможное для улучшения состояния здоровья актера. Он сообщил, что в ночь с 7 на 8 марта нейрохирурги провели напряженнейшую операцию на мозге. Пороховщиков находится под неусыпным контролем медиков.

По словам Жорина, актер приходит в сознание, состояние у него достаточно стабильное. Он также опроверг слухи о том, что накануне гибели Ирины Пороховщиковой кто-то из врачей позвонил ей и сказал, что ее муж не выживет.