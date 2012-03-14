Скончалась народная артистка России Людмила Шагалова(ВИДЕО)

На 89-м году жизни скончалась народная артистка России, лауреат Государственной премии Людмила Шагалова. Людмила Александровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 15 марта в церкви Благовещения.

Похороны пройдут на Перепеченском кладбище.



Людмила Шагалова более 46 лет служила в Театре студии Киноактера и более 50 лет снималась в кино. «Мы знаем ее по фильмам “Молодая гвардия”, “Верные друзья”, “Женитьба Бальзаминова”, “Усатый нянь” и по многим другим.

«Актриса многогранного таланта, Людмила Александровна для друзей и коллег всегда была Лялей. Добрая, внимательная, интеллигентная, очень талантливая — она любила людей и мы любили ее», отметили в Союзе кинематографистов РФ .



Родилась 6 апреля 1923 года в городе Рогачеве (Белоруссия), в семье военного.

В 1928 году отец по службе был переведен в Москву.



Как-то московской школьнице Люде Шагаловой было поручено приветствовать на митинге героев-папанинцев. И она попала в кинохронику. Режиссер Яков Протазанов увидел ее и пригласил сниматься в картине "Семиклассники" (1938г).



Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1948, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).



В 1948-1994 годах — актриса Театра-студии киноактёра.





Лауреат Государственной премии СССР (1949, за участие в фильме "Молодая гвардия"), Народная артистка РСФСР (1977).



Муж актрисы — кинооператор Вячеслав Шумский. Из кино Людмила Шагалова ушла после празднования своего 70-летия.





