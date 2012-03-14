Звезды помогают детям-бабочкам

17 апреля, в 19.00 в Московском международном Доме музыки в театральном зале состоится Благотворительный концерт в котором примут участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, звезды театра, кино и телевидения Ксения Раппопорт, Лев Дуров, Юрий Стоянов и стипендиаты Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.



Ведущий концерта - Святослав Бэлза



Все средства от концерта пойдут в помощь детям фонда «БЭЛА» (Буллезный Эпидермолиз: Лечение и Адаптация).



Дети - бабочки. Кто-то об этом слышал, кто-то нет. Между тем, это дети, которые живут рядом с нами, дети, кожа которых настолько хрупка и уязвима, что привычные для нас движения им приносят невыносимую боль. Это редкие дети, но от того, что их не миллионы, а "всего лишь" тысячи (статистика по России весьма и весьма приблизительная) их жизнь, и жизнь их родителей не становится легче.



Пока большая часть общества не замечает детей-бабочек, меньшая пытается им помочь. Существует фонд "БЭЛА", на призыв которого откликается все больше и больше людей. В свои ряды они привлекают известных актеров, музыкантов, чтобы как можно больше людей узнало о настоящем положении дел. И, что ценно, они знают, как помочь таким детишкам.



На благотворительном концерте вы не только услышите и увидите любимых актеров и музыкантов, но и узнаете невыдуманные истории о детях-бабочках, хрупких созданиях, так нуждающихся в вашей поддержке!



Интервью с председателем правления Фонда «БЭЛА».



